Publicado 09/03/2021 18:56 | Atualizado 09/03/2021 19:12

Rio - Sabrina Sato relembrou sua participação no 'Big Brother Brasil', em 2003, e falou como o reality ajudou sua situação financeira, em entrevista ao canal de Leandro Martins, no Youtube, durante um bate-papo com o investidor e Camila Farani, do 'Shark Tank Brasil'.

"Eu não ganhei o prêmio do Big Brother, mas, investindo, eu consegui o dobro em um ano. Mas, na época, o prêmio era de meio milhão, tá, gente? Faz 18 anos que eu participei. Passa muito rápido", comentou a apresentadora, aos risos.

Na entrevista, a Japa até revelou um conselho de sua mãe, Kika, sobre como gastar seu dinheiro. "Sou filha de psicólogos e comerciantes. Essa veia empreendedora está no sangue. Quando eu saí do BBB, eu queria comprar um carro pra mim. Ele custava cento e poucos mil, na época. Aí minha mãe falou assim: 'Sabrina, pra você ter um carro desse, você tem que ter um milhão e pouco na conta, nos seus investimentos. Você tem? Eu falei: 'Não'. A minha mãe e minha família sempre foi me orientando", confessou.