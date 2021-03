Sonia Abrão Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:53 | Atualizado 12/03/2021 14:02

Rio - A apresentadora da RedeTV! Sonia Abrão, de 57 anos, fez revelações sobre a sua vida íntima e amorosa em entrevista ao site da Vogue Brasil. Ela contou que começou 2021 solteira e que a pandemia da Covid-19 atrapalhou seu último romance.

"A pandemia acabou com meu namoro. Entrei 2021 livre e desimpedida", disse Sonia, que havia assumido publicamente um namoro com o jornalista Jorge Lordello no ano passado. A apresentadora ainda revelou não acreditar na "instituição casamento".

"Eu nunca acreditei na instituição casamento. Acredito no amor! Por isso, nunca assinei papel. Dividi 17 anos da minha vida com outra pessoa, sem pisar num cartório e foi uma união que valeu à pena. Tivemos um filho! Eu e meu ex-marido somos amigos para sempre. Acabou naturalmente porque, na minha opinião, amor tem prazo de validade", declarou a apresentadora.