Por IG - Gente

Publicado 12/03/2021 18:08

Rio - Rafa Kalimann decidiu deixar o Twitter. Nesta sexta-feira, os fãs da influencer perceberam que a conta dela aparecia como suspensa. A influencer decidiu sair do da rede social após ser atacada pelos fãs de Rodolffo, com quem foi casada, por fazer um comentário sobre o 'Big Brother Brasil 21'.

Quando Carla Diaz voltou do quarto secreto, ela se ajoelhou e declarou para Arthur. Isso decepcionou muitas pessoas, que esperavam que ela terminasse com o instrutor de crossfit. Porém, a influencer se identificou com a atriz. "Já fui trouxa igual", disse Rafa.

Esse tuíte da influencer e finalista do "BBB 20" irritou os fãs de Rodolffo. A torcida do sertanejo entendeu que Rafa mandou uma indireta para o ex e começaram a atacar a missionária, que decidiu abandonar a rede social.