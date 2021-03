Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:18 | Atualizado 16/03/2021 15:19

Rio - Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas informou aos fãs o estado de saúde do humorista, que foi diagnosticado com Covid-19 e internado no último sábado, através do Instagram, nesta terça-feira.