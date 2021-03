Zilu Godoi Reprodução

Por iG

Publicado 18/03/2021 09:51 | Atualizado 18/03/2021 09:55

São Paulo - Zilu Godoi, de 62 anos, que estava sentindo os sintomas da Covid-19 , recebeu o resultado de seu exame. "Você testou positivo", diz o documento compartilhado pela influencer, na quarta-feira, no Instagram.

"Acabei de receber o resultado do exame de covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal estar, mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso!", comentou Zilu Godoi sobre seu estado de saúde.

Durante a tarde de quarta-feira, Zilu Godoi cancelou uma live que estava programa, pois estava com febre alta, dor de garganta, fadiga e tosse. Ela afirmou que foi ao hospital para fazer exames e realizar o teste da Covid-19.

"Desde ontem (terça-feira) estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e hoje amanheci muito mal! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de Covid, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje! Estou aguardando o resultado do exame de Covid, mas creio em Deus que não será nada... apenas uma gripe forte!", relatou Zilu, antes de seu diagnóstico.