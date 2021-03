Zilu Godoi Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:57 | Atualizado 17/03/2021 17:58

Zilu Godoi suspendeu a live que iria fazer nesta quarta-feira (17) no seu canal 'Coisas de Zilu' no Youtube e abriu o jogo sobre o motivo do cancelamento do encontro com seus seguidores. A ex-mulher de Zezé di Camargo amanheceu com sintomas como febre, dores no corpo e tosse e ela suspeita que possa estar com a Covid-19. Zilu, de 62 anos, fez o exame para diagnosticar a doença, em Miami, nos Estados Unidos.

'Desde ontem (terça-feira) estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e hoje amanheci muito mal! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de Covid, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje! Estou aguardando o resultado do exame de Covid, mas creio em Deus que não será nada... apenas uma gripe forte!", escreveu a ex-mulher de Zezé di Camargo que fez um foto na cama.

