Deborah Secco e o marido Hugo Moura Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:04

Rio - Deborah Secco está em festa. Em suas redes sociais, a atriz parabenizou o marido, o também ator Hugo Moura, pelo seu aniversário. Ao lado da filha, Deborah cantou parabéns em um vídeo-homenagem, que também contou com várias cenas do casal. A declaração, claro, veio acompanhada de um texto romântico.

fotogaleria

Publicidade

"'Ter um companheiro pra vida' - isso fez sentido pra mim a partir do momento em que ficamos juntos.



Ter uma dose diária de @hugomourag me faz mais feliz, mantém meus pés no chão e me faz voar. Me tira o mais sincero dos sorrisos.



Depois de um certo tempo, um simples 'obrigada' ou um 'feliz aniversário' parecem tão pequenos pra expressar o tanto que você significa pra mim. Viva você. Viva esse novo ciclo que começamos juntos. Viva o amor genuíno que sentimos. Siga sendo luz, meu amor. Do fundo do meu coração: eu te amo. Feliz aniversário. Feliz todos os dias. FELIZ!", escreveu Deborah.

Confira o vídeo!