Agnaldo Timóteo Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 14:34 | Atualizado 20/03/2021 14:37

Rio - Diagnosticado com covid-19, o estado de saúde de Agnaldo Timóteo, de 84 anos, é considerado grave. Ele segue internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As informações foram enviadas pela assessoria de imprensa do cantor, neste sábado.

fotogaleria

Publicidade

"Agnaldo Timóteo segue internado na UTI, em estado grave, desde a sua internação no dia 17 de março. Timóteo vem respondendo positivamente ao tratamento, porém seu quadro clínico é considerado regular", diz o aviso.