Publicado 20/03/2021 22:09

Rio - Após Lucas Lucco anunciar o nascimento do filho, Luca , Lorena Carvalho usou o Instagram, na noite deste sábado, para exibir uma imagem do parto e dar mais informações sobre o bebê a seus seguidores.

"19/03/2021. Não tenho palavras para descrever o que nós 3 vivemos juntos! Unidos pela força de um amor incondicional sem medida! Luca nasceu com 40 semanas e 5 dias, de parto natural humanizado, pesando 3,500 kgs e 50 cm. Obrigada meu Deus por tanto!", escreveu na legenda.

Ela ainda agradeceu a apoio que recebeu do marido. "Obrigada, meu amor, Lucas Lucco, por ter ficado do meu lado o tempo todo! Obrigada equipe Grupo Apheto por ter nos guiado com maestria! Em breve venho deixar meu relato de parto e contar mais detalhes pra vocês. Agora deixa eu ir que tem neném aqui querendo tetê", brincou.

Luca é o primeiro filho de Lorena e Lucas Lucco. O casal está junto desde 2013 e oficializaram a união em setembro do ano passado.