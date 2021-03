Lorena Carvalho e Lucas Lucco reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:43 | Atualizado 20/03/2021 18:06

Rio - Lorena Carvalho, mulher de Lucas Lucco, deu à luz Luca, na última sexta-feira. O bebê veio ao mundo através de um parto normal. O cantor deu a notícia através de seu Instagram Stories, neste sábado.

"Novidades: a gente acabou de chegar em casa, Lorena teve alta do hospital hoje. O Luca veio ao mundo ontem, dia 19. A Lorena entrou em trabalho de parto dia 18, às 18h e a gente seguiu com esse trabalho de parto até as 2h da manhã aqui em casa".



Lucas ainda deixou claro que registrou todos os momentos do parto e que em breve vai compartilhar com os internautas. "A gente registrou tudo, tirou foto, filmou para vocês acompanharem tudo como foi. Fiquei com ela, lógico, durante todo esse processo não vou conseguir agora explicar para vocês com palavras o que foi esse momento", declarou.

Após dar detalhes do nascimento do filho, Lucas falou sobre a sensação de ver Luca pela primeira vez. "Foi a coisa mais incrível, mais perfeita que já vi na minha vida sem sombra de dúvidas. E tive a grande honra de pegar ele, fui o primeiro. Peguei aquele negocinho bonitinho na minha mão, já entreguei pra Lorena. Na hora que encostou na minha mão ele já deu o primeiro chorinho dele. Perfeição. Super indico a vocês ter filhos e super indico se for possível ter um parto normal que nem a gente foi abençoado de ter. Foi a coisa mais incrível, mais linda do mundo, sem palavras".