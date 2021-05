Leo Santana em barzinho em Salvador sem a mulher, Lorena Improta Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 05:00 | Atualizado 18/05/2021 05:54

Neste fim de semana, Leo Santana deixou sua mulher, Lorena Improta, que está grávida do primeiro filho do casal, em casa, para ir com amigos a um barzinho em Salvador. No local, o cantor se encontrou com amigos e ficou por lá por um tempo. A coluna recebeu imagens do GG da Bahia no estabelecimento em meio a várias pessoas que não usavam máscara ou se preocupava em manter o distanciamento social. Levando em consideração que o artista deve evitar aglomerações por ter uma gestante em casa, a coluna procurou a assessoria dele.



"Ele estava em um barzinho em Salvador com os amigos. Na cidade, todos os bares estão funcionando normalmente com todos os protocolos do governo e da prefeitura. Não tinha aglomeração, era um bar que tem autorização de funcionamento com protocolos", informou a assessoria de Leo Santana.



Mas como que segue os protocolos sem a clientela usando máscara e sem manter a distância mínima recomendada em um local completamente fechado?