Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 11:31

Rio - Luísa Sonza emplacou diversos sucessos na música pop nos últimos anos. Além de 'Braba', a cantora pop se beneficiou também da parceria com artistas de outros ritmos como o axé de Léo Santana em 'Século 21', o funk de Anitta em 'Modo Turbo', o pagode de Thiaguinho em 'Cansar Você' e até o rap de Vitão em 'Flores'. Mas a cantora ainda quer mais.

Em um vídeo publicado em seus stories do Instagram, Lu pediu por mais parcerias, mas agora no mundo do sertanejo. "Galera do sertanejo, me convidem para fazer música sertaneja. Eu quero fazer muita música esse ano. Ai, eu amo sertanejo, gente", disse a cantora, que escreveu que quer as músicas "românticas sofridas".