Publicado 22/03/2021 10:41

Rio - Com o pai e mãe internados, ambos por contaminação pela covid-19, o ex-apresentador do infantil 'Bom Dia & Cia', Yudi Tamashiro, lamentou pelo sofrimento da família em uma postagem nas redes sociais. "Com toda certeza esse é o momento mais difícil da minha vida, meu peito dói, minha garganta queima, meus joelhos estão calejando, deixando de ser um menino para virar um homem", escreveu.

Ainda no texto, o jovem disse que, apesar da dor intensa, crê na recuperação dos pais. "Só sei q vai passar e viveremos um milagre e o nome do SENHOR será glorificado MÃE, PAI ESPERO VOCÊS AKI FORA", completou.

Confira o depoimento:

