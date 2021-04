Yudi e Nelson Tamashiro Divulgação

Dois dias depois de comemorar a alta hospitalar da mãe, Tânia, Yudi Tamashiro recebeu a notícia da morte do pai, Nelson, de 56 anos, vítima de complicações em decorrência da Covid-19. A assessoria do apresentador confirmou o falecimento em um comunicado enviado à imprensa na noite desta quarta-feira (31). "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da COVID-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho".

Na tarde de segunda-feira (29), Yuri comemorou a saída do hospital da mãe, mas lamentou o estado grave do pai e pediu orações nas redes sociais. "A luta ainda não acabou. Orem pela vida do meu pai, Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que está em estado grave. Mas creio que Deus fará um milagre e o nome dele será glorificado", escreveu em uma publicação.