Yudi Tamashiro Divulgação

Por iG

Publicado 18/03/2021 18:44

Yudi Tamashiro atualizou seu perfil no Instagram para falar sobre a emergência familiar que está vivendo. Após seu pai sofrer um infarto por conta da Covid-19, o ex-apresentador declarou que sua mãe teve que ser internada pela mesma doença. Segundo Yudi, assim que a mãe começou a passar mal, ele a levou em um hospital particular. No entanto, não tinha mais vaga. Eles, então, tiveram que recorrer à saúde pública.

"Levei minha mãe no hospital também, ela estava com muita falta de ar. O médico falou que era interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular. Aí me bateu mais desespero ainda. Fiz a correria, levei num hospital público e conseguimos internar minha mãe. Mas gente, quero que vocês entendam: tá uma loucura para todos", relatou.

Publicidade

fotogaleria

O ex-apresentador também declarou estar sozinho em casa, pois sua irmã também foi diagnosticada como novo coronavírus (Sars-coV-2). "Primeira vez que entro aqui e eles não estão", disse ele.

Publicidade

Saúde do pai de Yudi

Na segunda-feira (15), Yudi confirmou hoje, pelo Instagram, que seu pai sofreu um infarto . Nelson Tamashiro está internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), por complicações da covid-19.

Publicidade

"O estado do meu pai tá pior, essa noite ele teve um infarto. Tá intubado. A minha mãe também tá com covid-19, minha irmã também. Sou o único que não tô. O que eu peço pra vocês é só oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha", relatou ele, à situação. Assista ao último desabafo de Yudi no Instagram.