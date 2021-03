Bruna Marquezine brinca com pets em dia de piscina Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:20

Rio - Rio - Sempre reservada em relação à sua vida pessoal, Bruna Marquezine surpreendeu ao compartilhar um pouquinho do seu domingo com seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. À beira da piscina e de biquíni, a atriz mostrou o processo de adestramento de seus dois cachorrinhos: Amora e Amêndoa. Nos stories, Bruna comentou sobre o treinamento e escreveu: "Olha a cara da mãe orgulhosa".

fotogaleria

Publicidade



Mais tarde, a atriz seguiu mostrando o dia com os pets e postou, também nos stories do Instagram, um vídeo incentivando Amora, a golden retriver, a entrar na piscina com ela.