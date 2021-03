Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:50 | Atualizado 25/03/2021 11:50

Rio - Gracyanne Barbosa posou para mais um ensaio de tirar o fôlego. Em suas redes sociais, a musa fitness compartilhou fotos sensuais em que usava um look no estilo guerreira. Na legenda, Gracy levantou a bandeira do empoderamento feminino.

fotogaleria

Publicidade

"Mostre para si mesma o quanto é poderosa, mostre as suas qualidades para si e para mais ninguém. Esse poder é seu, esse reconhecimento também deve ser, se valorize e isso se tornará motivo para sorrir", escreveu a musa.

Confira o ensaio: