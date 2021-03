Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:45

Rio - Como beleza pouca é bobagem, Bruna Marquezine surpreendeu seus seguidores com uma sequência de fotos de tirar o fôlego. Hospedada no Copacabana Palace, a atriz posou na sacada do hotel e recebeu elogios pela beleza e boa forma.

fotogaleria

Publicidade

Um dos elogios não passou despercebido. Affair da atriz, Enzo Celulari elogiou a amada. "Coisa linda", escreveu. Mas também não faltaram elogios das amigas, principalmente os bem humorados como o de Rafa Kalimann. "Assim não dá, Bruna", escreveu a influenciadora digital.

Ah, e sobrou até para a sogrinha. Na postagem, Claudia Raia comentou: "Muito Gata!"

Publicidade

Confira os cliques: