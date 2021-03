Bianca Andrade, a Boca Rosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:38

Rio - A barriguinha tá crescendo! Esperando Cris, seu primeiro filho, a empresária Bianca Andrade, conhecida na internet como Boca Rosa, mostrou - toda orgulhosa - a evolução da barriguinha de gravidez em suas redes sociais.

fotogaleria

"Atualizando a foto da barriguinha que agora não para de crescer! 5 meses", escreveu Bianca. O bebê, que é fruto do relacionamento da influenciadora digital com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, já recebeu elogios dos titios e titias babonas. "Aiii.. o Cris", escreveu Ivy, colega de Bia no 'BBB 20'.