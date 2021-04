Susana Vieira reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:35

Rio - Susana Vieira, de 78 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19, nesta quinta-feira. Em entrevista à GloboNews, a atriz falou sobre o momento. "Quem nega a vacina não merece viver. As pessoas estão morrendo porque ainda não conseguiram tomar a vacina, a verdade é essa. Então você tem que agradecer se conseguiu tomar a vacina", desabafou.

Durante o bate-papo, ela disse que receber mais uma dose do imunizante a deixou "cheia de alegria". "Pisei aqui e já fiquei com a alma cheia de alegria, sentindo que ainda vou viver um pouco. Eu estava achando que a gente ia morrer. É tanta gente morta, tanto sofrimento. E eu tô viva, e andando, e com saúde. Agradeço muito o dia de hoje".

Susana também revelou que quer voltar a trabalhar. A atriz disse que já entrou em contato com a Globo para se colocar à disposição para as obras da emissora. Por fim, ela orientou os telespectadores: "De qualquer maneira, a única saída é essa, a vacina. Por favor, não se esqueçam que tem que tomar duas doses".