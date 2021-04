Paulinho da Viola toma a segunda dose da vacina contra a Covid-19 reprodução do instagram

Publicado 01/04/2021 20:07

Rio - Paulinho da Viola, de 78 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. Ele havia tomado a primeira dose do imunizante no dia 4 de março. O cantor e compositor compartilhou o momento em seu Instagram.

"Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. Graças aos profissionais comprometidos em salvar nossas vidas, ela chegou a tempo para mim. Infelizmente, não chegou a tempo para muitos outros. Peço que façam o melhor possível para proteger uns aos outros. Usar máscaras, evitar aglomerações, lavar as mãos e seguir as recomendações. Não há tratamento precoce reconhecido para essa doença, só temos as vacinas e os cuidados. Obrigado SUS, Butantan, Fiocruz e todos os demais profissionais envolvidos nessa campanha fundamental", escreveu ele na legenda.