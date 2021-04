Lulu Santos reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 15:54

Rio - Lulu Santos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta sexta-feira, no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio. No local, o cantor usou uma máscara bem colorida e homenageou os profissionais de saúde.

"Resistirá. E toda raça então enaltecerá. Nosso pessoal do SUS", cantarolou ele, no ritmo de sua canção 'A Cura', enquanto recebia o imunizante.

