Agnaldo Timóteo Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 17:18 | Atualizado 02/04/2021 17:42

Rio - Agnaldo Timóteo, de 84 anos, teve uma piora em seu quadro de saúde, nesta sexta-feira. Diagnosticado com Covid-19, o cantor está internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e necessitando de ventilação mecânica invasiva. A informação foi confirmada pelo sobrinho do artista, Timotinho, através de uma nota.

fotogaleria

Publicidade

"Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento no seu estado de saúde e, por isso, continuará internado na UTI. Continua em ventilação mecânica invasiva. Temos a convicção que Timóteo está dando o seu Melhor para vencer essa batalha e a guerra. A equipe médica e família permanecem confiantes na sua plena recuperação. Estamos num processo de continuar e ampliar a nossa Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, energizando positivamente cada vez mais o nosso querido Agnaldo!", diz o comunicado.