Yudi Tamashiro reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 19:29

Rio - Yudi Tamashiro desabafou sobre a perda de seu pai, Nelson Tamashiro, vítima de complicações da Covid-19, através do Instagram, nesta sexta-feira.

fotogaleria



"Um dia você acorda e tudo mudou, todas as palavras que eu tanto prego e leio na Bíblia fizeram ainda mais sentido e entraram profundamente ao meu coração", afirmou ele. "Tudo tem o porquê, tudo se encaixa. Muitas vezes não queremos aceitar e continuar, mas precisamos, porque quem amamos foi morar com o Pai e nós ficamos para cumprir nossa missão", escreveu o apresentador. "Um dia você acorda e tudo mudou, todas as palavras que eu tanto prego e leio na Bíblia fizeram ainda mais sentido e entraram profundamente ao meu coração", afirmou ele. "Tudo tem o porquê, tudo se encaixa. Muitas vezes não queremos aceitar e continuar, mas precisamos, porque quem amamos foi morar com o Pai e nós ficamos para cumprir nossa missão", escreveu o apresentador.

Publicidade

Ele ainda disse que sabe que seu sofrimento vai passar. "Estou agora com uma grande cicatriz no peito que faz parte da minha história. No momento está doendo só que eu creio que o filme da minha vida ainda não acabou, toda tempestade passa".