Por O Dia

Publicado 02/04/2021 20:30

Rio - Brunna Gonçalves publicou uma foto no maior clima de romance com sua esposa, a cantora Ludmilla, no Instagram, nesta sexta-feira. Na imagem, as duas aparecem agarradinhas em uma praia.

"Eu e você pra sempre", escreveu a dançarina. Nos comentários, a funkeira se declarou: 'Te amo'.

Os internautas também elogiaram as duas. "Lindas", comentou um usuário da rede social. "Perfeitas", destacou outro.