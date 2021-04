Paulo Gustavo Reprodução

Publicado 02/04/2021 22:38 | Atualizado 03/04/2021 10:10

fotogaleria Rio - A assessoria de imprensa de Paulo Gustavo informou, na noite desta sexta-feira, que o ator teve uma piora no quadro clínico. O humorista começou a fazer um tratamento por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Paulo Gustavo permanece na Unidade de Terapia Intensiva.

“Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas”, informou a equipe médica.



A Oxigenação por Membrana Extracorpórea é um procedimento médico utilizado em pacientes que apresentam falência cardiovascular ou pulmonar. A técnica consiste em, por meio de uma bomba, fazer com que o sangue do paciente seja oxigenado fora do corpo para, então, voltar para a corrente sanguínea.