Publicado 02/04/2021 19:02

O pai de Paulo Gustavo, Julio Marcos pediu pela primeira vez orações para o filho, que segue internado e em tratamento contra Covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro. O humorista está intubado desde o dia 21 de março na Unidade de Terapia Intensiva e, apesar da equipe médica que cuida do apresentador atestar uma melhora em seu quadro clínico, Julio contou que seu herdeiro 'está enfrentando uma árdua e dolorosa luta!'. "Meus amigos...Nesse momento em que todo o planeta está tão triste, precisamos alavancar e elevar nossa fé! Em especial, nosso amigo Paulo Gustavo, está enfrentando uma árdua e dolorosa luta! Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial! Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente, muita energia!!! Nosso amigo receberá, nesse momento, com todos nós juntos em oração, uma chuva de bençãos e os anjos o ajudarão a recuperar-se e vencer essa duríssima batalha!!!", escreveu.