Deborah Secco reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 14:58

Rio- Deborah Secco arrancou suspiros dos internautas ao publicar cliques bem sensuais no Instagram, na última sexta-feira. Com um biquíni vermelho bem pequenininho, a atriz quase mostrou demais para as câmeras. O corpão em forma dela também chamaou a atenção dos internautas.

fotogaleria

Publicidade

Famosos como Andressa Suita e Cleo elogiaram a atriz através dos comentários das fotos. Os fãs de Deborah também se derreteram por ela. "Maravilhosa", "Diva" e "Perfeita" foram alguns deles.