Caio e Rodolffo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:06

Rio - Durante um bate-papo com Rodolffo na varanda da casa do Big Brother Brasil 21, Caio refletiu sobre o tamanho de seu pênis. "É um estudo médico, queria entender, por quê meu pint* fica tão pequeno mole e tão grande duro. Queria entender esse elemento surpresa, se alguém olhar ele pequeno não da nada nele". O sertanejo, claro, não segurou o riso com a declaração do amigo.

O assunto surgiu quando Caio contou para Rodolffo o que aconteceu enquanto dormia. "Queria saber porque a cabeça da minha rol* está molhada. Não é mijo, já cheirei. Será que tive um sonho erótico e não lembro?", perguntou.