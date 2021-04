Viih Tube reprodução da TV Globo

Publicado 03/04/2021 17:27

Rio - Viih Tube afirmou, na tarde deste sábado, que pretende indicar Gilberto ao paredão do 'Big Brother Brasil 21'. Em conversa com a amiga Thaís, a líder da semana disse tem se incomodado com algumas atitudes do doutorando.

"Me incomoda muito esse negócio da cachorrada que ele faz. Pode ser que o público lá fora ame, mas eu acho muito chato, triste, sem noção e palco", disse. Vitória não foi a única da casa a criticar as "cachorradas" de Gilberto. Rodolffo já havia afirmado "ter nojo" das cachorradas e gritarias do brother.

A youtuber se tornou líder ao vencer uma prova de resistência, no qual Arthur foi o penúltimo a sair. Para o vip ela escolheu Thaís, Juliette, João e Camilla. Agora resta saber se a sister manterá seus planos de indicar Gil, ganhador do anjo da semana ao lado de Fiuk.