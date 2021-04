Caio e Rodolffo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 17:49

Rio - Escolhidos para cumprirem o castigo do monstro do 'Big Brother Brasil 21', Rodolffo e Caio tomaram banho antes de vestirem suas fantasias de homens das cavernas. No entanto, os dois protagonizaram uma cena, digamos, bem íntima durante a 'ducha'. O fazendeiro mostrou o pênis machucado para o sertanejo.

Caio abriu um pouco da sunga e mostrou o 'Bastião' para o amigo. O sertanejo olhou e disse que não era nada demais. "Ah não, moço, um bifinho à toa", disse. Caio, então, destacou: "Bifinho, é? Arranca um do seu assim, então. Arranca do seu um bifinho assim, mete a tesoura aí, uai. Não pode encostar diferente que já dói". O cantor caiu na gargalhada.

Os internautas, claro, não deixaram o momento passar despercebido. Veja o vídeo!

É sobre isso, galera.



(Reprodução: Rede Globo/Globoplay) pic.twitter.com/3aM4jIJbwU — Portal Caio Afiune (@portalcafiune) April 3, 2021

"Caio mostrando o corte que fez no pênis pro Rodolffo", comentou um usuário do Twitter.



Caio mostrando o corte que fez no penis pro Rodolffo#BBB21 pic.twitter.com/qsk0pQuU19 — Nina • 1,24% (@cadelinhadajul) April 3, 2021

"Meu Deus!! Caio e Rodolffo estavam tomando banho para cumprir o Castigo do Monstro. Caio mostrou o corte acidental que levou no seu pênis para Rodolffo", publicou outro.

Meu Deus HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA



Caio e Rodolffo estavam tomando banho para cumprir o Castigo do Monstro. Caio mostrou o corte acidental que levou no seu pênis para Rodolffo.#ProvaDoAnjo #BBB21 pic.twitter.com/x29ni1mk6k — JULLIELISH (@LuaPaivaG) April 3, 2021

