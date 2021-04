Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 21:57 | Atualizado 04/04/2021 00:00

Rio - Famosos como Preta Gil, Xuxa e Angélica usaram suas redes sociais para pedirem orações pela vida de Paulo Gustavo, neste sábado. No Instagram Stories, Preta escreveu: "Paulo Gustavo está estável, gente. Parem com fake news, pelo amor de Deus. Vamos orar, rezar, pedir por sua recuperação e pela de todos que lutam nesse momento pela vida".

Também no Instagram, o marido do humorista, Thales Bretas, disse acreditar que vai comemorar as bodas de ouro com Paulo Gustavo. Além disso, Thales pediu para os fãs manterem a fé: "Manter a energia positiva é muito importante pra recuperação! O desespero só aflige e atrasa o tratamento. Sigamos confiantes na medicina e no conhecimento que essa doença tem nos trazido", afirmou o médico.







Em sua rede social, Xuxa Meneghel fez um apelo aos fãs. "Eu vim muitas vezes aqui pedir pra vocês orarem pela minha mãe, e ela voltava pra mim. Sei que a fé faz milagres. Por favor, parem o que vocês estão fazendo agora e rezem pelo Paulo Gustavo. POR FAVOR, e se cuidem".







Angélica também entrou na corrente de orações pela saúde do humorista." Venha conosco! Estamos em prece por você meu amado Paulo Gustavo e por todos que sofrem com essa doença ... O poder da fé. Thales Bretas, Dea Lúcia e Ju Amaral, estamos com vocês".