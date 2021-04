Erick Bang, jornalista da Globo News Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 04/04/2021 10:00

São Paulo - Erick Bang, jornalista da GloboNews, atualizou seu perfil no Twitter com um causo nada convencional. Segundo ele, em publicação deste sábado, uma moça o dispensou por ele ser declaradamente "Time Juliette" no "BBB 21".

"Uma moça parou de falar comigo no Tinder porque sou time Juliette Freire", escreveu o jornalista da Globo no Twitter, mencionando o perfil oficial da participante do "BBB 21". "Foi o melhor desmatch que eu poderia ter ganhado", completou.

Logo usuários do Twitter começaram a reagir a história. "Foi livramento", disse uma seguidora. "Ufa, se livrou", acrescentou outro fã. "Acho muito esquisito isso de deixar de seguir por opiniões contrárias, seja em social, política, entretenimento, tudo! São as divergências que geram debate, troca de ideias e experiências! Mas quando se vão peças que não nos farão falta, que assim seja, né?", completou um terceiro.

