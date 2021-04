Zeca Pagodinho e os netos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 15:41 | Atualizado 04/04/2021 19:35

Rio - Vários famosos estão usando suas redes sociais para mostrarem como está sendo o domingo de Páscoa deles. Zeca Pagodinho não ficou de fora das comemorações e compartilhou fotos com a esposa Mônica Silva, e os dois netos, Catarina e Noah. "Família Pagodinho passando na sua timeline para desejar Feliz Páscoa! Que apesar desse momento difícil que estamos passando, possamos renovar nossas esperanças e fortalecer o amor e a compaixão. Saúde e paz para todos!".

Gisele Bündchen compartilhou uma foto com o marido e os filhos. "Feliz Páscoa! Mandando muito amor para você e suas famílias. Que o espírito de renovação e renascimento encha nossos corações de esperança e gratidão", escreveu.

Ticiane Pinheiro e as filhas,Rafaella Justus e Manuella Tralli, até se vestiram a caráter. "Três coelhinhas passando na sua timeline para desejar uma Feliz Páscoa com muito amor, saúde e alegrias", brincou.

Thammy publicou uma foto com a esposa, Andressa Ferreira, e o filho Bento. "Feliz Páscoa! Não foi o chocolate, foi o sangue. Não foi ovo, foi cruz! Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi JESUS!", escreveu.

"Minha família, presente de Deus. Feliz Páscoa", publicou Mariana Uhlmann ao posar com Felipe Simas e os filhos.

Tatá Werneck encantou os internautas ao mostrar a filha, Clara Maria, imitando o coelhinho. "Feliz Páscoa. Dia de milagre. Estar vivo nesse momento é um deles".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Michel Teló compartilhou uma foto super fofa com os filhos, Melinda e Theodoro, e a esposa, Thais Fersoza. "Feliz Páscoa da nossa família pra vocês. Com muito amor. Com o verdadeiro sentido. Com o amor infinito de Deus por nós! Que Ele renasça no nosso coração, a cada dia. Ele quer isso! A gente tem q querer também. E esses dois pequenos abraçados curtindo o arco íris?", derreteu-se.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michel Telo (@micheltelo)

Deborah Secco desejou Feliz Páscoa aos fãs ao publicar uma foto com o marido, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor. "Que o seu dia tenha sido doce como este abraço e que você possa celebrar a fé, a união e cada chance de recomeço ao lado de quem mais ama! Feliz Páscoa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Lucas Lucco curtiu a data em dose dupla. É que além de comemorar a Páscoa, o cantor celebrou seu aniversário de 30 anos. O ator compartilhou uma série de fotos com o filho, Luca, que nasceu no último dia 19, e brincou: "Vocês podem me ajudar? Ganhei esse presente de aniversário, mas não veio com manual. Obrigado a todos pelos parabéns! Que Deus abençoe muito a todos nós, Feliz Páscoa!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S A U D A D E (@lucaslucco)

