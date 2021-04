Por O Dia

Publicado 04/04/2021 15:49 | Atualizado 04/04/2021 16:40

Rio - O corpo de Agnaldo Timóteo foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo. Não houve velório, já que o cantor, de 84 anos, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. A despedida foi permitida apenas para os familiares mais próximos devido as restrições impostas pela pandemia. Estiverem presentes no enterro as irmãs Ruth e Maria do Carmo e o filho Marcelo Timóteo.