Publicado 03/04/2021 16:14 | Atualizado 03/04/2021 17:04

Rio - Vários famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte de Agnaldo Timóteo, neste sábado, devido às complicações da Covid-19. No Instgaram, Sonia Abraão publicou: "Agnaldo Timóteo morreu. Perdi meu amigo de tantas lutas".

No Twitter, o cantor Netinho de Paula também deixou sua mensagem. "Morre o grande cantor Agnaldo Timóteo, sempre o achei polêmico, mas em matéria de canto ele sempre foi acima da média."

Wesley Safadão também usou a rede social para deixar sua mensagem. "Descanse em paz Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs! Coração negro".

Ricthie relembrou os encontros com o cantor e o jeito carinhoso dele. "R.I.P. Agnaldo Timóteo. Sempre me tratou com muito respeito quando a gente se encontrava nos bastidores da tv nos Anos 80. Brasil perde um grande cantor".

R.I.P. Agnaldo Timóteo.

Roberta Miranda também disse ter ficado triste com a notícia. "Que notícia triste, meu Deus! Agnaldo Timóteo se foi.. mas um perdendo para esta maldita. #COVID19. Já não sei mais o que pensar ! Fica aqui o meu sentimento".