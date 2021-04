Danilo Gentili teve choque anafilático Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2021 08:20

São Paulo - Danilo Gentili contou, neste domingo, que passou por maus bocados durante o feriado de Páscoa. Segundo o apresentador do SBT, ele ingeriu medicamentos que não deveria e acabou tendo um choque anafilático. Em vídeos publicados no Instagram, o comediante surge com o rosto inchado e desfigurado.



"É sério, eu tive um domingo de Páscoa meio tenso, eu fiquei em observação, agora que estão melhorando os meus olhos. Mas eu tive períodos tensos, fiquei em observação, se a minha traqueia não regredisse, eu ia precisar ser intubado e se eu fosse intubado seria um risco gigantesco pra mim porque eu não posso tomar remédio", iniciou Danilo Gentili, em vídeos publicados no Instagram.

"Seria uma situação complicadíssima se eu fosse intubado, eu poderia ir pro saco. Quando eu pensei que poderia ir pro saco, eu tive paz porque eu lembrei em que eu tenho crido e eu lembrei que porque Ele vive, eu também viverei. Eu lembrei que por causa dEle, ainda que eu morresse, eu viveria. Essa é a certeza da minha fé", continuou ele.

"Eu sou alérgico, começou a dar choque anafilático, os meus olhos começaram a inchar muito, e a minha traqueia começou a inchar muito. Foram momentos bem tensos", explicou o apresentador do SBT.

No Twitter, Danilo Gentili adotou um tom religioso. "Hoje eu passei por momentos bem tensos e quando eu pensei na morte tudo que pensei foi: 'Porque Ele vive, ainda que eu morra, eu também viverei'. Tive paz. Essa foi a minha Páscoa: relembrei de perto a importância da Ressureição. Ele é a Vida e veio para você! Creia".

