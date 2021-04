Branca e Bianca Feres Reprodução

Rio - Grávida, Bianca Feres tem dividido todos os momentos com a irmã, Branca. Acostumadas a passar por todas as fases juntas, as atletas, que ficaram conhecidas com as Gêmeas do Nado Sincronizado, dividem em rede social compartilhada os momentos da gravidez da mais velha.

Em uma foto divertida postada no Instagram, Branca segura melancia e melões para ficar, digamos, mais parecida com Bia. "Ops.. parece que alguém engoliu uma melancia haha. Bia está grávida, mas aqui a gestação é quase compartilhada. Branca Jura que já sentiu alguns sintomas A nossa principal certeza é que tem muito amor crescendo aqui! Para nós 3", escreveram as irmãs.