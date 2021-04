Tatá Werneck e Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:41 | Atualizado 06/04/2021 18:08

Rio - Tatá Werneck escreveu uma mensagem emocionante para o amigo, Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março num hospital do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com covid-19. No relato, publicado no Instagram, nesta terça-feira, ela ainda pediu a seus fãs que imaginassem o humorista curado e na companhia da família.

"Cura! Ele está curado! Já começo a legenda assim porque assim será! Imagine lindas cenas com Paulo. Imaginem ele saindo do hospital feliz e fazendo piada (ele é alegria pura) . Imaginem só coisas boas! Porque assim será! Peço um min do seu tempo pra você imaginar Paulo com seus filhos no colo curado. E assim será. Amém! A minha certeza de que você vai voltar pro braços dos seus filhos, da sua mãe, de sua irmã e de seu amor, Thales Bretas, é total. Eu tenho fé total em Deus. Você verá seus filhos crescerem", escreveu ela.

A atriz ainda contou que está com saudades do amigo e que manda mensagem para ele todos os dias. "Eu te amo tanto, meu amigo. Eu to com uma saudade imensa. O Brasil inteiro tá rezando por você. Você vai ficar feliz demais quando vir. Ansiosa pra ver você sendo porta voz de Deus pra quem quiser ouvir. Paulo Gustavo, estou mandando uns áudios todo dia pra você . Quando você acordar, vai gostar. Ou ficar sem paciência porque tem uns meio inúteis", brincou.