Gretchen Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 11:20 | Atualizado 09/04/2021 11:25

Rio - Gretchen revelou, nesta quarta-feira, que precisou passar uma por uma cirurgia de emergência nos olhos para corrigir um problema oftalmológico. Em entrevista à revista Quem, ela deu detalhes sobre a operação e contou que estava com dificuldade para enxergar.

"Do olho direito, eu praticamente não enxergava nada. Via tudo muito embaçado e estava tropeçando até em folha de papel, derrubava as coisas. Do esquerdo, ainda estava melhor, mas meus médicos decidiram fazer logo as duas de uma vez. Foi uma cirurgia muito delicada, mas eles me deixaram confiantes com o profissionalismo deles", disse Gretchen.

A Rainha dos Memes ainda revelou que está sendo cuidada pelo próprio marido, Esdras Souza, que revelou: "Estou cuidando dela direitinho. Mas ela é uma mulher indomável. Eu brinco que ela é um tanque de guerra. É muita força e se recupera rápido de tudo."