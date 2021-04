Zeca Pagodinho recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19 Divulgação/Marcos de Paula

Publicado 16/04/2021 14:47 | Atualizado 16/04/2021 14:48

Rio - Zeca Pagodinho recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro. O cantor e compositor foi ao posto de vacinação drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, protegendo o rosto com uma máscara da Portela. "Viva o SUS! Viva a vacina!", escreveu o sambista em seu Instagram, compartilhando o vídeo do momento em que foi vacinado.

"Tenho pavor de injeção, se eu chorar não liga não, tá?", brincou com a profissional que o atendeu. Zeca conta que está ansioso para retornar à agenda de shows, quando a pandemia acabar. O artista aproveitou o momento para convocar os fãs a se vacinarem: "Vou fazer como o meu médico falou, o doutor Marcelo: 'Vai vacinar, vai vacinar!'", cantarolou, fazendo uma brincadeira com seu sucesso "Vai vadiar". "E não esquece a segunda dose", Zeca acrescenta.