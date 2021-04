Stênio Garcia se cura da covid-19 após se contaminar mesmo vacinado Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2021 16:23

Stênio Garcia, 88 anos, está curado da Covid-19 após ter sido diagnosticado mesmo depois de ter recebido a vacina. O ator testou negativo para o coronavírus na última quinta-feira (15).

Na sexta-feira (9), Marilene, esposa de Stênio foi às redes para compartilhar o exame positivo do parceiro na tentativa de entender porque ele foi contaminado mesmo supostamente imunizado.

Preocupada, ela chegou a questionar se a vacina fez efeito no veterano, que está no ar como o Laudelino na reprise de A Vida da Gente (2011), na Globo. Já no dia seguinte ao susto, Garcia refez seus exames, e o casal passou a entender os pormenores da doença em conversa com os médicos. "Quando vi o teste dele, me desesperei. Postei aquilo para ver se alguém me elucidava. Postei nervosa", explica.

Após a evolução positiva, o casal, o casal buscou entender os passos dos últimos dias para saber como houve o contágio.

"Ele tomou a primeira dose no dia 9 de fevereiro e a segunda em 9 de março. Ele foi infectado no dia 13 [de março]", contou, explicando que o ator precisou ir à podóloga.