Publicado 17/04/2021 18:40

Rio - O sertanejo Rodolffo será um dos entrevistados da primeira temporada do Casa Kalimann, novo programa do Globoplay comandado por Rafa Kalimann, a ex-mulher do artista. Eliminado do "BBB 21" na última semana, o goiano baterá um papo sobre o confinamento com a com a apresentadora, que ficou em segundo lugar no "BBB 20".

Com estreia marcada para 28 de abril, o "Casa Kalimann" também terá uma entrevista com a atriz Carla Diaz, outra participante do "BBB 21". Os humoristas Fábio Porchat, Paulo Vieira e Rafael Portugal também estão na lista de entrevistados. O programa, que une entrevistas a um game show, tem direção de Boninho, mesmo responsável pelo "Big Brother Brasil'.

As informações são do site da jornalista Patrícia Kogut, de O Globo. Segundo a publicação, a atração contará com animais em cena e um jogo de perguntas e respostas. Seguindo a linha chapa-branca, a produção fez uma pesquisa para saber quais perguntas.