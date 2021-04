Mc Niack Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 13:45 | Atualizado 18/04/2021 13:50

Rio - Mc Niack errou e errou feio. Na tentativa de chamar atenção, o funkeiro responsável pelo hit 'Oh, Juliana', brincou com um assunto muito sério: pedofilia. Na madrugada deste domingo, Niack fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que tinha engravidado uma menina de 14 anos. "Hoje as 12hrs sai um vídeo no meu canal do YouTube pra vocês entenderem a situação antes de virem me julgar...", escreveu o cantor.

Horas depois, Niack voltou às redes sociais, visivelmente abatido dizendo para os seguidores esperarem, que ele ia explicar o acontecido pelo vídeo. E, finalmente, quando o vídeo foi postado, os fãs viram que, na verdade, tudo não passava de uma brincadeira, de péssimo gosto, por sinal.

No vídeo, Niack conta aos pais que engravidou uma menina de 14 anos e leva uma bronca. Nas redes sociais, o funkeiro disse que era uma trollagem. Mesmo assim, o tiro saiu pela culatra e os próprios fãs do rapaz não gostaram nada da brincadeira.

"Essa é a marketing mais idiota e sem noção que já vi", escreveu um seguidor. "Você é ridículo", disse outra fã. "Acho que ele quer Ibope", escreveu uma seguidora.

