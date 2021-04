Luan Santana mostra nova tatuagem aos fãs Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:18

Rio - Luan Santana não é lá muito chegado às redes sociais. Mas, dessa vez, o cantor sertanejo quebrou a rotina e mostrou detalhes do processo realizado para desenhar sua nova tatuagem. Em um vídeo postado no Instagram, Luan aparece de camiseta regata, enquanto o tatuador desenha uma rosa vermelha sendo segurada por uma mão feminina.

As fãs do rapaz, claro, não deixaram o vídeo passar batido e lotaram os comentários com elogios. "Quem diria Luan todo tatuado. Se for sonho não me acorde", escreveu uma seguidora. "Ficou lindo demais", disse outra fã. Outra seguidora brincou sobre o fato de Luan já ter várias tatuagens no braço. "Parecendo um gibizinho, tô apaixonada", escreveu.

Confira o vídeo postado por Luan nas redes sociais: