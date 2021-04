Mc Jottapê relata abuso policial Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:59

Rio - Conhecido nacionalmente por seu papel como Doni na série 'Sintonia', da Netflix, Mc Jottapê relatou, em suas redes sociais, um episódio de abuso policial vivido em São Paulo. "Acabei de passar por uma aqui agora, mano, pra você verem como são esses caras. Agora já não tá mais tão vermelho. O cara da viatura me enquadrou, pediu para eu encostar o carro, eu encostei e falei: 'deixa eu só mandar um áudio para minha mina aqui avisando' que como eu tava atrasado, eu vou demorar um pouquinho por causa do enquadro", explicou o músico que, pelo relato, não teve o comportamento respeitado pelo policial de plantão.

"O cara me deu um tapão na minha cara, bateu no meu celular, caiu no chão do carro e mandou eu sair fora", denunciou Jottapê, que se mostrou muito abalado na sequência.

"Não tô chorando por causa do tapa, não. É de nervoso mesmo, porque nós não podemos fazer nada com um cara desses. O carro tudo certo, o cara não chegou a perguntar documento do carro nem nada. Pediu para encostar, peguei o celular só para avisar para demorar um pouquinho", voltou a explicar o funkeiro.