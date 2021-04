Carlinhos Maia e Juliette Freire Reprodução/Montagem

Rio - Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica na internet. Dessa vez, com um assunto ainda mais delicado: Juliette Freire. Em sua 'bio' do Instagram, o humorista inseriu a figurinha de um cacto, usado pela torcida de Juliette em sinal de apoio durante sua participação no 'BBB'. Após o movimento de Carlinhos, no entanto, muitos seguidores apontaram que ela não precisava do apoio dele ou que ele estava tentando se promover às custas do sucesso da favorita da edição.

Em meio à confusão, Carlinhos veio à público explicar sua relação com a paraibana. "Ela não está precisando do meu apoio, mas, é uma representante extraordinária do lugar que nunca sai e vivo até hoje. meu país (nordeste) e enquanto ela tiver lá, enaltecendo meu povo nossa terra. Todos que são nordestinos devem enaltecê-la e não deixar competições bobas acontecerem", escreveu o influenciador alagoano.