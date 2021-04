Ana Furtado recebe abraço de Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 20:03

Rio - Quase todos os dias da semana nos Estúdios Globo, o diretor Boninho tem aproveitado o tempo em casa para dar atenção à esposa, a apresentadora Ana Furtado. Em uma foto postada por Ana nas redes sociais, o 'Big Boss' aparece dando uma abraço apertado na amada.

"Bom dia com aquele abraço quentinho e apertado que eu amo demais. Já abraçou o seu amor hoje?", perguntou a apresentadora do 'É De Casa', atração das manhãs de sábado da Globo. Pela foto, o casal recebeu muitos elogios, inclusive, de amigos famosos. "Bom dia vizinhos", escreveu o cantor Paulo Ricardo, responsável pela vinheta do 'BBB'.

Confira a postagem de Ana Furtado: