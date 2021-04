Gracyanne Barbosa Reporter 03

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:14

Rio - Quase um mês sem mostrar suas atividades no pole dance aos seguidores, Gracyanne Baborsa surpreendeu os fãs com um vídeo no Instagram que mostra sua evolução nas últimas semanas. De biquíni - e usando máscara de proteção -, musa fitness revelou toda a sua desenvoltura ao fazer acrobacias na barra de ferro.

"Sunday Bumday diferente aula maravilhosa da @_celinaleon_ obrigada por tanta dedicação e paciência", escreveu Gracy na legenda, se referindo à sua professora de pole. Nos comentários, além de destacarem a evolução da musa fitness na dança, os seguidores aproveitaram para elogiar o corpão de Gracy.

"Minha virilha grita de inveja daqui sonho", brincou uma seguidora. "Caraca que evolução top top", notou um fã. "Boa tarde linda rainha da simpatia você é bonita por dentro e por fora", completou outro admirador de Gracy.

Confira o vídeo postado por Gracyanne: