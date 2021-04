Anitta Reprodução

Publicado 20/04/2021 14:39

Rio - Apesar de estar morando em Miami e vir investindo cada vez mais em sua carreira internacional, Anitta parece não se esquecer das suas raízes. O próximo trabalho da cantora, intitulado como 'Girl from Rio' ("menina do Rio", em português), traz, inclusive, muitos elementos da infância e adolescência de Anitta, incluindo elementos típicos do subúrbio carioca, como o Piscinão de Ramos.

E como parte do processo de divulgação do trabalho, Anitta divulgou duas fotos inéditas no Piscinão em suas redes sociais. Na primeira, a cantora aprece sozinha e conta a história do ponto turístico do subúrbio. Na segunda foto, a cantora posa ao lado da mãe, do pai e dos dois irmãos. Na legenda, Anitta conta da surpresa que foi descobrir, já adulta, da existência de um segundo irmão.

